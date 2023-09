Auerbach: Kosten für Gäste aus Zypern geringer als erwartet

Im Juni waren 56 Athleten und ihre Betreuer aus Zypern zu Gast in Auerbach. Was hat die Besucher von der Mittelmeerinsel am meisten beeindruckt?

Der Fackellauf war wohl der Programmpunkt, bei dem die Gäste aus Zypern für die Auerbacher am präsentesten waren. So die Einschätzung des Auerbacher Bauamtsleiters Patrick Zschiesche bei der jüngsten Stadtratssitzung. Vom 12. bis 15 Juni hatte eine Delegation von der Mittelmeerinsel in Auerbach Quartier bezogen. Es handelte sich um Sportler...