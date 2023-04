Auerbach und seine undichten Teiche: Reparatur am Märchenteich

Auerbach und seine Teiche: Nicht nur der Malitex-Teich am Einkaufszentrum in Mühlgrün ist nicht ganz dicht, auch der Märchenteich in Rempesgrün hatte eine undichte Stelle. In dieser Woche wurde die Schadensbeseitigung in die Wege geleitet. Ob sie erfolgreich war, muss sich aber noch zeigen.