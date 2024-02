Auerbacher Innenstadt: Was es mit dem Baukran auf sich hat

Ein Baukran in der Auerbacher Innenstadt zieht die Blicke auf sich. Es handelt sich um den Beginn einer Gebäudesanierung an der Nicolaistraße.

Seit Mitte dieser Woche zieht ein Baukran in der Auerbacher Innenstadt die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Wie City-Manager Uwe Prenzel auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilt, hat der Eigentümer des Gebäudes an der Nicolaistraße nun mit der Sanierung begonnen. Demnach entsteht am hinteren Teil des Hauses ein Anbau, wodurch die...