Auge in Auge mit der Riesenameise: Vogtländisches Umweltzentrum erhält neue Attraktion

In die Scheune des Natur- und Umweltzentrums in Oberlauterbach kann jetzt die Innenausstattung installiert werden. Was eine 3D-Brille damit zu tun hat.

Die Scheune macht selbst als Baustelle was her. Auf der einen Seite hohe und dünne Fenster, die an Schießscharten erinnern. Auf der anderen Seite ein Panoramafenster, das viel Licht in das Gebäude lässt. „Dieser Kontrast von Alt und Modern ist gewollt“, sagt Antje Becker, Leiterin des Natur- und Umweltzentrums in Oberlauterbach. Das... Die Scheune macht selbst als Baustelle was her. Auf der einen Seite hohe und dünne Fenster, die an Schießscharten erinnern. Auf der anderen Seite ein Panoramafenster, das viel Licht in das Gebäude lässt. „Dieser Kontrast von Alt und Modern ist gewollt“, sagt Antje Becker, Leiterin des Natur- und Umweltzentrums in Oberlauterbach. Das...