Bauernprotest: Warum vogtländische Gastwirte und Ladenbesitzer mitmachen

An den Aktionen der Landwirte im Vogtland beteiligen sich auch Gaststättenbesitzer und Inhaber von Einzelhandelsgeschäften. Was sie eint, ist der Ärger auf die Bundesregierung.

Vasilis Tzimopoulos ist Grieche und lebt seit 1991 in Deutschland. In Auerbach betreibt er seit acht Jahren ein Restaurant. Doch am Montag ließ er sein Lokal geschlossen. Mit seiner Beteiligung an den bundesweiten Protesten wolle er sich solidarisch zeigen mit den Landwirten und Bauern.