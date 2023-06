Beerheide feiert Mittsommernachtsfest und belebt ein anderes Fest wieder

Der Freizeitpark am Kulturhaus ist am 24. Juni Austragungsort für das 10. Beerheider Mittsommernachtsfest. Trotz runder Zahl soll diesmal in kleinerem Format gefeiert werden, also mit DJ und Tanz. Darauf verständigten sich der Ortschaftsrat und organisierende Club zur jüngsten Ratssitzung.