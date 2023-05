Classic Brass spielt zum Jubiläum

Rodewisch.

Classic Brass wird am kommenden Samstag in der St.-Petri-Kirche Rodewisch auftreten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Posaunenchores Rodewisch. Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem bereits über 1000 Gastspiele bestritten sowie neun CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen. Die fünf Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer mittlerweile 14. Konzertsaison das Programm "Music For Your Soul". Musik kann viel bewirken - sie kann beflügeln, glücklich stimmen, beruhigen, entspannen, Erinnerungen wachrufen und vieles mehr - sie ist also Balsam für die Seele, heißt es in der Ankündigung des Rodewischer Konzertes. (lh)