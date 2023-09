Die Stimme von „Elefant, Tiger & Co.“: So feiern die Falkensteiner ihren Christian Steyer

Der Künstler Christian Steyer wurde in seinem Geburtsort Falkenstein als „einer von uns“ begrüßt. Wie er die Herzen der Einheimischen erreicht hat.

Den Spannungsbogen über drei Stunden halten – das ist dem Schauspieler, Musiker, Komponisten und Ex-Vogtländer Christian Steyer am Samstagabend in Falkenstein gelungen. Er las aus Texten, die Stefan Heym einst seiner Frau gewidmet hat. Der 1913 in Chemnitz geborene Schriftsteller hatte die Erzählungen kurz vor seinem tragischen Tod am Toten...