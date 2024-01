Diese Nachwuchsköchin aus dem Vogtland hat‘s der Konkurrenz gezeigt: Marie Hakim gewinnt den ersten „Moosmann-Pokal“

Vier angehende Köche und Küchenfachkräfte haben am Samstag bei einem viereinhalbstündigen Wettbewerb am Berufsschulzentrum Falkenstein gezeigt, was fachlich in ihnen steckt. Am Ende hatte eine junge Frau die Nase vorn.

Gewinnerin des ersten „Moosmann-Pokals“ für vogtländische Jungköche ist Marie Hakim. Bei einem Wettbewerb am Falkensteiner Berufsschulzentrum hat sich die Koch-Auszubildende im dritten Lehrjahr gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Am Samstagmittag stand fest: Ihr Gericht aus gefüllter Hähnchenkeule, stattlichen Kartoffelpuffern, Roter... Gewinnerin des ersten „Moosmann-Pokals“ für vogtländische Jungköche ist Marie Hakim. Bei einem Wettbewerb am Falkensteiner Berufsschulzentrum hat sich die Koch-Auszubildende im dritten Lehrjahr gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Am Samstagmittag stand fest: Ihr Gericht aus gefüllter Hähnchenkeule, stattlichen Kartoffelpuffern, Roter...