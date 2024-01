Neuer Kochwettbewerb um „Moosmannpokal“: Bester Nachwuchskoch des Vogtlands gesucht

Mit einem neuen Kochwettstreit will das BSZ in Falkenstein für die Kochausbildung im Vogtland werben. Wer vorbeikommt, darf die zubereiteten Speisen auch probieren.

An die Töpfe, fertig, los: Der beste Nachwuchskoch beziehungsweise die beste Nachwuchsköchin des Vogtlands soll am 27. Januar in Falkenstein ermittelt werden. Den Kochwettstreit um den „Moosmannpokal“ iniziieren Küchenmeister Mike Hammer und Jana Voigt, Fachleiterin der Außenstelle in Falkenstein des Plauener BSZ „Anne Frank“, zum Tag...