Exotische Vögel in Rodewisch

Von A wie Amazone bis Z wie Zebrafink erwartet die Besucher am Wochenende eine spannende Ausstellung.

150 exotische Vögeln präsentiert die Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Vogtland zur Schau am Wochenende in Rodewisch. 15 Züchter bringen Vögel mit, deren ursprüngliche Heimat in Europa, Südamerika, Afrika oder Australien zu finden ist. Von Sittichen über Amazonen, große und kleine Papageien bis hin zu Ziergeflügel ist...