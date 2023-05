Fahrzeug kommt auf A 72 von Fahrbahn ab

Weischlitz.

Unachtsamkeit hat laut Polizei am Montag auf der A 72 zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein VW-Fahrer war gegen 15 Uhr kurz vor der Landesgrenze in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Er fuhr mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen, als er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelschutzplanke streifte. Kurz darauf prallte er davon ab und schleuderte in die Bankette. Dort aufgewirbelte Steine trafen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Audi. An den Autos und der Mittelschutzplanke entstand Gesamtsachschaden von knapp 20.000 Euro. (bju)