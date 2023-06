Frau verletzt sich bei Unfall in Zaulsdorf

Schwer verletzt wurde am Montagmittag eine 28-jährige Frau bei einem Unfall im Mühlenthal-Ortsteil Zaulsdorf. Wie die Polizei im Pressebericht vom Dienstag mitteilte, befuhr die 28-Jährige gegen 12 Uhr mit ihrem VW die Staatsstraße 303 in Richtung Tirpersdorf. Dabei kam sie aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn an und fuhr...