Gemeinde saniert Feilebach bei Pirk

Pirk.

Für den Unterhalt Gewässer zweiter Ordnung steht Kommunen seit 2019 Geld vom Freistaat Sachsen zu. Die Gemeinde Weischlitz hat für 2022 und 2023 insgesamt rund 111.500 Euro zur Verfügung. "Wir haben 112 Kilometer Gewässerlänge, das ist eine Hausnummer", sagt Steffen Raab, Bürgermeister von Weischlitz. Die Mittel, die Weischlitz vom Freistaat bekommt, würden bei Erhaltung und Instandsetzung helfen. Der Gemeinderat hat dazu jetzt einen Maßnahmenplan verabschiedet und damit festgelegt, in welche Gewässer in welcher Reihenfolge investiert wird. Priorität hat demnach der Feilebach oberhalb der Ortslage Pirk. Hier wurde die Gemeinde von der Unteren Wasserbehörde dazu verdonnert, die Fischdurchlässigkeit herzustellen. Es geht um die Wehranlage, damit der Teich genügend Wasser bekommt. Die Planung hierfür wurde bereits umgesetzt. Als nächstes an der Reihe wären der Reuthteich, der Kemnitzbach und der Bach in Thossen. Diese und weitere Maßnahmen sollen künftig je nach Verfügbarkeit der Mittel realisiert werden, hieß es. (sim)