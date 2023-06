Gute Musik in lauschiger Atmosphäre in Grünbach

Am Samstag startet die Reihe „Lieder im Park“ in Grünbach in die nächste Runde. In lauschiger Atmosphäre erwartet die Gäste ein facettenreiches Programm. Die Künstler kommen nicht nur aus der Region.

Klänge, die Menschen verbinden, die sollen am 1. Juli ab 19 Uhr im Park hinter der Musikwerkstatt Grünbach bei der Veranstaltung „Lieder im Park" erklingen. Nachdem es vor zwei Jahren wegen Corona nur die abgespeckte Version „Lieder am Park" geben konnte, freut sich Organisator Andreas Groth diesmal auf einen Abend mit Liedern zum...