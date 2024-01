Hauswirtschaftsschule in Auerbach startet erst nächstes Schuljahr

Eigentlich sollte an der neuen Hauswirtschaftsschule in Auerbach schon unterrichtet werden. Warum es jetzt doch später losgeht.

Die neue Schule für Hauswirtschaft in Auerbach soll nächstes Schuljahr starten. Dies teilte der Schulträger mit, das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft. Dies bedeutet eine Verzögerung von einem Jahr. Denn eigentlich sollten an der Bildungseinrichtung an der Rosa-Luxemburg-Straße bereits die ersten Schülerinnen und Schüler unterrichtet...