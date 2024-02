Hoffnung für Unilever-Arbeiter in Auerbach: Retten neue Produkte die Arbeitsplätze?

Für die Angestellten des Unilever-Werks in Auerbach gibt es einen Lichtblick. Die Entwicklung neuer Produktideen könnte mehr Arbeitsplätze halten als bislang vorgesehen.

Für die 175 von der Kündigung bedrohten Beschäftigten im Unilever-Werk in Auerbach gibt es erstmals einen Hoffnungsschimmer. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte, habe sich der Konzern in einem ersten Gespräch dazu bereit erklärt, an einem Alternativkonzept zur bisher vorgesehenen Teilschließung zu...