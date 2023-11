Jeden Tag öffnet sich eine Ladentür: Was das Rodewischer Adventsringl zu bieten hat

Das Museum Göltzsch bleibt zwar auch Weihnachten 2023 zu. Dafür kommen beliebte Exponate daraus in die Stadt. Beim Adventsringl in zweiter Auflage geht noch was: Es wird lebendig.

In Sachen Weihnacht geht es jetzt in Rodewisch Schlag auf Schlag: Ab Donnerstagnachmittag „brennt" der Schwibbogen am Postplatz (Achtung Glühwein-Alarm mit Event und Musik!), etwa zeitgleich geht das Adventsringel mit dem ersten lebendigen Adventskalender an den Start. Am Wochenende dann lädt Rodewisch auf die Schlossinsel zum...