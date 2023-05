Kind bei Unfall schwer verletzt

Reumtengrün.

Schwer verletzt wurde ein dreijähriges Kind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Reumtengrün. Gegen 16 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Simson-Moped auf Reumtengrüns Hauptstraße in Richtung Schreiersgrün, als plötzlich ein Dreijähriger aus einem Haus gerannt kam und die Straße überqueren wollte, so die Polizei. Der Junge beachtete den Straßenverkehr nur ungenügend und rannte seitlich gegen das Kleinkraftrad. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (lh)