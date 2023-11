Kleintierausstellung: Schnarrtanner Züchter zeigen Hühner, Tauben und Kaninchen in vielen Rassen

Freunde von Geflügel und Kaninchen kommen nächstes Wochenende in der Schnarrtanner Turnhalle auf ihre Kosten.

Der Kleintierzüchterverein Schnarrtanne S 474 lädt für das Wochenende 18./19. November zur Lokalschau in die Turnhalle ein. Dort begrüßen rund 250 Tiere die Besucher krähend, schnatternd, gurrend und mümmelnd. „Die Schau besteht aus einer bunten Vielfalt an Rassekaninchen, Wassergeflügel, Hühnern sowie Farb- und Brieftauben, so...