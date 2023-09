Mit dem zweiten Anlauf hat es im Göltzschtal geklappt: Was die neue Direktorin am „Goethe“ anders machen will

Mit Silvia Fehlberg bekommen die Auerbacher Goethe-Gymnasiasten nicht nur eine taffe Direktorin. Sie engagiert sich auch in Schul-, Kommunal- und Vogtlandpolitik. Wie sie tickt. Und was ihr weh tut.

Wie tickt die Neue? Das verrät die „Neue“, als sie am ersten Schultag alle Klassenzimmer am „Goethe“ betritt. „Die Sechser waren richtig klasse. Die wollten alles von mir wissen“, so Silvia Fehlbergs Fazit vom Kennenlerntag. Inzwischen wissen ihre Schüler so einiges über die Direktorin: Zum Beispiel, dass sie christlich ist und...