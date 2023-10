Modell des leistungsstärksten Teleskops der Welt in Rodewisch zu sehen

Das James-Webb-Teleskop liefert Bilder in bisher ungekannter Brillanz aus den Tiefen des Universums. Nun ist die Ausstellung zum Weltraumteleskop in Rodewisch zu Gast. Was Besucher erwartet.

In dieser Woche gastiert die Ausstellung zum momentan größten Weltraumteleskop, dem James-Webb-Teleskop in Rodewisch – als dem einzigen Ort in Sachsen. Im Mittelpunkt steht ein 1:10-Modell des Teleskops, welches vor zwei Jahren an den Start ging und in das die Wissenschaftler große Erwartungen setzen. Seit Juli 2022 liefert es Bilder von...