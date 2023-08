Nach Hagel und Sturm: Welche Schäden es in und um Auerbach gab und wo Helfer jetzt mit anpacken

Feuerwehren im Göltzsch- und Trebatal sowie im oberen Vogtland waren am Donnerstagabend im Dauereinsatz. Jetzt, nach dem Starkregen, beginnt das Aufräumen. Einige Einrichtungen bleiben wegen Schäden zu.

Am letzten Ferienfreitag wird es definitiv nichts mit einem Besuch des Tierparks in Klingenthal oder des Waldsportbades in Rebesgrün. Beide Einrichtungen wurden Donnerstagnachmittag von Hagel und Starkregen massiv attackiert. In Tierpark und Freibad begannen Freitagvormittag die Aufräumarbeiten.