Nach Klartext vom Richter: Angeklagter aus dem Vogtland zieht Antrag auf Berufung zurück

Nach Überzeugung seines Verteidigers hat der junge Mann aus dem Göltzschtal inzwischen „einen guten Weg eingeschlagen“. Deshalb sei das vom Amtsgericht Auerbach gegen den 25-Jährigen gesprochene Urteil wegen Sachbeschädigung in vier Fällen zu hart, sagte er in der Berufungsverhandlung am Landgericht Zwickau.