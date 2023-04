Nausgezwängt

Den Hund, vor den iech heit drzehln will, gibbts scho längst nimmer. Ober des Drlebnis is s Aufschreibn wert. Iech stieh droan Küchnfenster und guck nunter auf de Garagen. Duntn steign gunge Leit aus en Auto. Iech kenn se, se welln de Oma besuchn, die dinne en Nachberhaus woahnt. Se machn e Autofenster ewing auf, ass dr grueße weiße Hund Luft kriegt, der net miet ze Besuch gieh därf. Net lang drnooch stieh iech wieder droa den Fenster und bedauer den arme Kerl, der net miet zer Oma genumme werdn kunnt, weil se kaane Tiere leidn koa. Und do passierts: Dr Hund hatt s Fenster esue weit aufgenittelt, ass r siech rauszwänge kunnt. Schnurstracks is r auf des Haus zu und zer offne Haustür nei. Iech ho miech noan Telefon gehängt, ho de Oma oagerufn und iehr drzehlt, wer aufn Oamarsch is. "Be mier is nuch nischt oakumme, und des Luder därf aah net nei mei Woahning", ho iech gehärt. Tja, wue woar denn nu der Hund? Iech ho ne doch zer Haustür neimachn seh. E wing speeter ruft mei Freindin oa: "Denk drsch när, wos mier vuerdn passiert is. Iech hatt de Vuersoaltür auf. Miet aamol stieht e grueßer weißer Hund dinne meiner Wohnstub und guckt miech oa. Der hot siech gefraat und wott goar nimmer gieh. Nu ho iech jedn aogerufen, bis iech wusst, wer Besuch hot. Seine Leit habn ne noochert ogehuelt und sei miet ne spaziern gange, ass r e wos hatt vor den Noochmittig. (rmö)