Schänn Dank

Sue leicht wie sinst is mr heit s Schreibn vor dr Kolumne net gefalln, weils de letzte is, die gedruckt wird. S Blatt verännert siech. Is eben sue. Über wos ho iech net alles bericht, drzehlt, rimmgelästert, gespukt, miech gefraat, woar "von de Sockn"... Meine drei Kinner sei oft e Thema gewesn, meine ehemolign Hortkinner, mei Moa, der scho nimmer lebbt, iech ho "ne Leitn aufs Maul geschaut", an alte Zeitn drinnert, miech selber "auf die Schippe genommen", und man Sempf drzugebn be mannichn Beitrog dinn Blatt. Nu und dr Schabberich Hans, der eigntlich Gerd haaßt, musst aah herhaltn. E grußes Lob gehärt allen Sekretärinne in Auerbach und zeletzt in Plaue, die meine vieln Kolumne getreilich nein Computer übertrogn habn. Be meiner Saupfuet net immer e Vergnügn - und nuch drzu in Vuegtländisch. Und aah eich allezamm, die iehr mei Sach gelesn habbt. Wenn iech an meine Oafäng zerückdenk, muss iech nuch heit lachn. Mei Vierschlog kurz nooch dr Wende, immer mol wos in Mundoart ze bränge, is "hochkant" ogelehnt wuern. Zwee Goahr speeter durft iech. Wie iech gehärt ho, ass des jedn Sunnobnd passieren sell, woar iech dr Maaning in en Viertelgoahr wass iech nischt meh. Pfeifele! Iech kännt nuch lang wattermachn! Wisst r, auf wos iech stolz bie? Ass iech lang ball 60 Goahr fr unner "Freie Presse" arbeit. Be der bedank iech miech besonders, ass iech unner Kernvuegtländisch unter de Leit bränge durft. Meine lieben Leserinne und Leser, machts gut, blabbt schie gesund! Eier Meta (Renate Mönnich). (rmö)