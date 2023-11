Neues Geschäft in Rodewisch: Hier gibt’s Ersatzteile für Pyramide, Lichterbogen und Lieblingsengel

So ein bisschen ähnelt „André‘s Fundgrube“ einem Ersatzteillager für Pyramiden, Schwibbogen und Co. Inhaber André Guder bietet 1000 kleine Dinge an: Bastelbedarf, Schreibwaren, Tee, Gewürze, Kaffee, Likör, Kunsthandwerk aus Holz, Keramik und Ton und viele Geschenkartikel. In der Rodewischer Bachstraße hat er neu eröffnet. Bild: David Rötzschke