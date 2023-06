Parkfest in Rodewisch verbindet Ernst mit Heiterkeit

Wie jedes Jahr an der Schnittstelle von Frühling und Sommer hatte sich das Gelände des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch am Samstag mit Feiernden gefüllt. Parkfeste gibt es so lange wie die 130 Jahre alte Einrichtung selbst. Und sie sind gut besucht. Um die tausend Besucher werden jedes Mal über den Daumen gepeilt geschätzt. „Am Anfang war das...