Pferdegespann überrollt Fahrerin

Pausa.

Einen schweren Unfall mit einem Pferdegespann hat es am Donnerstag in Pausa gegeben. Laut Polizei war gegen 10 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Pferdegespann unterwegs. Sie legte einen kurzen Stopp ein, um die Hinterlassenschaften ihrer beiden Pferde von der Straße zu beseitigen. Die Tiere erschraken sich und rannten los. Der Kremserwagen überrollte die Frau, die dabei schwer verletzt wurde. Die Pferde rannten samt dem Gespann entlang der Friedensstraße, dem Neumarkt, der Oberen Kirchstraße und dem Steinweg bis zum Plauenschen Tor. Dabei wurden drei Autos sowie eine Dachrinne in Mitleidenschaft gezogen. Die 45-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden lag bei 9500 Euro. (bju)