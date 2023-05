Posaunenchor feiert rundes Jubiläum

Rodewisch.

Mit mehreren Veranstaltungen wird am Wochenende das Jubiläum 100 Jahre Posaunenchor St. Petri Rodewisch gefeiert. Dazu gehört auch das Bezirksposaunenfest mit einer Bläserserenade. Sie erklingt am Sonnabend, ab 16.30 Uhr, auf dem Postplatz. In der St. Petrikirche ist an dem Tag ab 19 Uhr Classic Brass mit dem Programm "Music for your soul" zu erleben, das die Formation in ihrer nunmehr 14. Konzertsaison spielt. Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem bereits über 1000 Gastspiele bestritten sowie neun CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen. Am Sonntag findet ab 10 Uhr in der Kirche ein Festgottesdienst mit Landesposaunenpfarrer Christian Kollmar statt. (lh)