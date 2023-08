Rodewisch: Fahrzeug brennt komplett aus

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport jedoch verhindern.

Feuerwehreinsatz in Rodewisch: Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr schlugen dort Flammen aus dem Motorraum eines Pkw Ford. Das Fahrzeug stand unter einem Carport an der Wernesgrüner Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch zügig löschen, informiert die Polizeidirektion Zwickau in einer Presseinformation am Donnerstagmorgen....