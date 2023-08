Spur der Zerstörung in Auerbach: Nächtliche Täter schlagen Scheiben ein

In Auerbach sind in der Nacht zum Freitag etliche Scheiben zu Bruch gegangen. Bislang unbekannte Täter haben an insgesamt sechs Fahrzeugen und zwei Gebäuden Scheiben eingeschlagen. Die Polizei beziffert den dabei entstandenen Sachschaden auf vorläufig 7500 Euro und sucht Zeugen. Beobachtungen können im Polizeirevier Auerbach unter der...