Steinberg: Kein Wahlkampf im Gemeindeamt

In der Gemeinde ist in öffentlichen Gebäuden Wahlwerbung verboten

. Die Wahlen in diesem Jahr werfen ihre Schatten voraus. In Steinberg geht es am 6. Juni mit den Gemeinderatswahlen los. Deshalb entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dass im Amtsblatt, in öffentlichen Gebäuden und auch an den Anschlagtafeln der drei Ortsteile Wahlwerbung verboten ist. Zu den öffentlichen Gebäuden...