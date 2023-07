Suche nach neuem Kirchenmusiker für Falkenstein geht weiter

Mit dem ersten August-Tag beginnt für Gilbrecht Schäl ein neuer Lebensabschnitt. Dann tritt Falkensteins Kantor nach 44 Dienstjahren in der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Falkenstein-Grünbach seinen Ruhestand an. Offiziell verabschiedet wurde er zum Gottesdienst am Sonntag. Noch einmal setzte sich Schäl an die Orgel, leitete Chor und...