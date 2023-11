Treuen: Feuer in einem Müllentsorgungsfahrzeug

Durch das schnelle Handeln des Fahrers konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein Müllentsorgungsfahrzeug ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr in Treuen in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer im Heckbereich des Fahrzeugs. Der Fahrer entleerte den mit mehreren Kubikmetern Müll beladenen Lkw auf der Straße, um Schlimmeres zu verhindern. Die freiwilligen Feuerwehren aus Treuen und Hartmannsgrün...