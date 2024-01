Tütensuppen-Hersteller Unilever entlässt in Auerbach fast jeden zweiten Mitarbeiter

Wie der Konzern mitteilt, wolle man zwar langfristig an dem Standort im Vogtland festhalten. Doch dafür muss fast die Hälfte der Belegschaft gehen. Was sind die Gründe für den Stellenabbau?

Der Lebensmittelkonzern Unilever wird in seinem Auerbacher Werk 80 von rund 175 Mitarbeitern entlassen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag den Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung mit. Die Niederlassung in Auerbach selbst bleibt nach Aussage von Unilever-Kommunikationschefin Carolin Weber erhalten.