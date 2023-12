Unfälle auf der Eicher Spange im Vogtland: Warum es hier so häufig kracht

Entlang der B 169 bei Auerbach kommt es seit Jahren zu teils schweren Unfällen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei jüngst eine ausgefallene Ampel. Wie sicher ist die Eicher Spange?

In den Kreuzungsbereichen der Bundesstraße 169 und der Staatsstraßen 278 und 299 ereignen sich seit Jahren wiederholt Verkehrsunfälle. Erst vor wenigen Tagen krachte es auf der sogenannten Eicher Spange erneut. Warum ist das so? Für die Untersuchung von Unfallhäufungen ist in Sachsen die Unfallkommission zuständig. Sie schlägt auch...