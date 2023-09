Unfall auf der B 173 in Treuen: Quad-Beifahrerin schwer verletzt

Weil ein Pkw im Gegenverkehr zum Überholen ansetzte, musste der Quadfahrer ausweichen. Der Unfallverursacher wird nun gesucht.

Durch ein Ausweichmanöver ist am Samstag auf der B 173 in Treuen die Beifahrerin eines Quads schwer verletzt worden. Den Polizeiangaben zufolge fuhren der 65-jährige Quad-Fahrer und dessen 64-jährige Beifahrerin gegen 10.40 Uhr in Richtung Thoßfell, als ihnen ein Pkw entgegen kam, der im Gegenverkehr zum Überholen ansetzte. Dadurch musste der...