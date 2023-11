Verschollen und zugepflastert: „Ab in die Mitte“-Preisträger Auerbach will Bach öffnen

Bei der City-Offensive „Ab in die Mitte“ holt die Stadt Auerbach am Dienstagabend den dritten Preis. Überzeugt hat die Jury mit einer Idee, die zur Landesgartenschau 2029 wahr werden könnte.

Mit dem Wettbewerbsbeitrag „Offenlegung des Hainbaches“ hat sich die Stadt Auerbach am Dienstag in Meißen einen mit 20.000 Euro dotierten Preis verdient. Offenlegung von was? könnten die Auerbacher jetzt fragen. Denn von einem Hainbach gibt es im Stadtzentrum keine Spur. Was es gibt, ist höchstens die Hainstraße, die in den Neumarkt...