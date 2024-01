Vornamens-Hitlisten 2023 im Vogtland: Zwei Kinder ohne Geschlechtsangabe beurkundet

Die beliebtesten Vornamen auf den Geburtenstationen in Plauen und Rodewisch sind bekannte Klassiker. Während die Einträge in den Standesämtern der Region aber auch internationaler werden, setzen einige Eltern auf außergewöhnliche Vornamen.

Aufgepasst in den Kinderkrippen: Drei kleine Michel aus dem Plauener Geburtenjahrgang 2023 sind unterwegs. Sie treffen dort vielleicht auf Kate, Fee, Jill, Liz und Nia. Nein, da fehlt kein n. Trendige, ultrakurze Vornamen wie Rio, Lou, Fron, Lia, Lyo, Neo, Noa, Muk und Jo finden sich in den Vornamenslisten der Standesämter in Rodewisch und Plauen...