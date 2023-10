Weltelite der Skispringer kommt am Wochenende zum Sommer Grand Prix in die Vogtland-Arena

Die deutsche Nationalmannschaft geht erstmals in diesem Sommer in voller Besetzung an den Start. Auch eine Sportlerin des VSC Klingenthal ist dabei.

Der Countdown fürs Finale des FIS Sommer Grand Prix läuft. Am Wochenende sind die weltbesten Skispringerinnen und Skispringer wieder zu Gast in Klingenthal. Zwei Wochen nach FIS Continental Cup sind auch die Damen mit am Start. Am Freitag finden die Trainingsdurchgänge (Beginn 14 Uhr) sowie die Qualifikationen für Damen und Herren statt.... Der Countdown fürs Finale des FIS Sommer Grand Prix läuft. Am Wochenende sind die weltbesten Skispringerinnen und Skispringer wieder zu Gast in Klingenthal. Zwei Wochen nach FIS Continental Cup sind auch die Damen mit am Start. Am Freitag finden die Trainingsdurchgänge (Beginn 14 Uhr) sowie die Qualifikationen für Damen und Herren statt....