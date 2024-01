Wie geht‘s weiter beim Tütensuppen-Produzenten Unilever in Auerbach? Gewerkschaften wollen Entlassungen nicht akzeptieren

Der größte Arbeitgeber der Stadt will fast die Hälfte der Belegschaft entlassen. Die Arbeitsagentur will vor Ort helfen. Doch nicht alle wollen die Entscheidung der Konzernleitung einfach hinnehmen.

Der Standort Auerbach der Firma Unilever bleibt erhalten - dies ist für Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) auch einen Tag nach der dramatischen Betriebsversammlung vom Donnerstag eine gute Nachricht. „Aber 80 Menschen verlieren ihren Job, und das ist dramatisch“, so der Rathauschef gegenüber der „Freien Presse“. Er will in den...