Wilde Müllkippe breitet sich zwischen Auerbach und Ellefeld aus - Waldcamp sorgt für Spekulationen

Die befestigte Zufahrt zum Feld an der Zeppelinstraße lockt Umweltsünder regelrecht an, dort illegal Müll zu entsorgen: Sträucher am Straßenrand und das Wäldchen zwischen Neubaugebiet und Flugplatz bieten ihnen Deckung. Jetzt, wo Blattwerk noch spärlich ist, fallen die Mülltüten und Säcke mit Kleintierstreu, Haushaltsabfall und Bauschutt ins Auge...