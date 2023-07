Wo Bäcker länger schlafen dürfen: Falkensteiner Handwerksbetrieb testet Backstube mit weniger Nachtarbeit

Eine Backstube ohne Nachtarbeit - kann das funktionieren? Die Konditorei und Bäckerei Schrader in Falkenstein will es wissen: Zwei Wochen lang testet das Team von Konditormeisterin Isabel Bolz neue Arbeitszeiten und -abläufe in der Backstube. Anstatt wie bisher um 2 Uhr nachts startet die Arbeit in den Testwochen erst gegen 4.30 Uhr. „Ganz...