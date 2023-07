20 Prozent Mieterhöhung für Schönecker Wohnungen angekündigt

Die Mieten in den 2017 von der Stadt Schöneck an die Gesellschaft „Wohnen in Sachsen“ verkauften kommunalen Wohnungen sollen zum 1. November um 20 Prozent steigen. Das geht aus einem Schreiben der RSG Residential Management GmbH in Düsseldorf hervor, die die Wohnungen verwaltet. Die Schreiben gingen den Mietern am Wochenende zu. Für eine...