Als Finnland in Sachsen gewann

Im Alter von 98 Jahren verstarb am vergangenen Freitag in Lahti die ehemalige Langlauf-Olympiasiegerin Siiri Rantanen (Foto). Gemeinsam mit Irmelie Nieminen und Toini Pöysti hatte sie 1961 im erzgebirgischen Nassau das Staffelrennen des Internationalen Damenskirennens gewonnen, das von 1965 bis 1991 dann in Mühlleithen stattfand. Es...