An welchen Straßen Bösenbrunn dieses Jahr bauen will

Schwerpunkte sollen die kommunalen Straßen An der Hohle in Bobenneukirchen und nach Kulm in Bösenbrunn sein. Handlungsbedarf gibt es aber weit über das laufende Jahr hinaus.

Die Vorlage für den Bauausschuss der Gemeinde Bösenbrunn gab den Ton vor: „Straßenbaumaßnahmen (Flickarbeiten) 2024" war darauf zu lesen. In der Tat reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde kaum für größere Arbeiten an kommunalen Straßen - obwohl viel Handlungsbedarf besteht. Schwerpunkte dieses Jahr sollen ein Abschnitt der