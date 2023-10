Andrang zur Apfelmesse im Riedelhof Eubabrunn: Hausgemachte Apfelchips sind der absolute Renner bei den Besuchern

Die traditionelle Apfelmesse lockte am Reformationstag einige hundert Besucher in die Naturschutzstation. Dabei drehte sich zwar vieles um den Apfel - aber nicht alles.

Immer der Nase nach. Es riecht schon von Weitem nach Punsch und gebrannten Mandeln, nach Apfelkuchen und Kürbissuppe. Die Leckereien locken Besucher in Scharen an wie sonst eine Blumenwiese Bienen und Schmetterlinge. In den verführerischen Duft von dem kleinen Naturmarkt her mischt sich der Atem des Herbstes aus gefallenem Laub, gemähten Wiesen...