Auffahrunfall an Autobahnausfahrt

Oelsnitz.

Kurz vor der Ausfahrt der Anschlussstelle Plauen-Süd ereignete sich am Freitag ein Auffahrunfall. Ein 57-Jähriger war in seinem Peugeot auf der A 72 in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs, als er verkehrsbedingt kurz vor der Abfahrt Plauen-Süd stark abbremsen musste. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 47-Jährige in ihrem Fiat zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Stau. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand, so die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. (tb)