Autofahrer verursacht im oberen Vogtland zwei Unfälle unter Medikamenteneinfluss

Ein 58-Jähriger hatte sich am Donnerstagnachmittag nach der Einnahme von Medikamenten verbotenerweise ans Steuer gesetzt - mit schlimmen Folgen. Er verursachte hohen Sachschaden.

Schöneck/Klingenthal.

Innerhalb von weniger als zwei Stunden hat ein 58-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag im oberen Vogtland unter dem Einfluss von Medikamenten zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei befuhr der Citroen-Fahrer gegen 15 Uhr zunächst die Muldenberger Straße aus Richtung Schöneck in Richtung Muldenberg. Nachdem er im Streckenverlauf einen Kreisverkehr verließ, geriet er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Audi, welcher aus Richtung Muldenberg kam. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von circa 1500 Euro. Knapp zwei Stunden später verursachte der Mann in Klingenthal erneut einen Unfall mit Sachschaden. Er befuhr die Auerbacher Straße in Richtung Mühlleiten. Auf Höhe Krummer Weg kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgeparkten Ford einer 21-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass es sich um den 58-Jährigen Unfallverursacher aus Schöneck handelt. Es stellte sich heraus, dass der Mann im Vorfeld Medikamente zu sich genommen hatte, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (bju)